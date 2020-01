Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Rüsselsheim (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau vernahm am Donnerstagabend (30.01.), gegen 19.30 Uhr, einen lauten Knall in ihrer Wohnung in der Friedrich-Engels-Straße und schaute daraufhin nach dem Rechten.

Sie konnte anschließend gerade noch beobachten, dass ein Unbekannter durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster ins Freie floh. Der Einbrecher hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass jemand zu Hause war und trat ohne Beute sofort den Rückzug an. Eine polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der Kriminelle ist 1,70-1,80 Meter groß, und war dunkel gekleidet. Er trug einen Kapuzenpullover und eine Base-Cap.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

