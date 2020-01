Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Freitag (31.01.) auf die Innenausstattung eines weißen BMW abgesehen, der in der Schwanenstraße abgestellt war. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Scheibe des Autos ein und gelangten in den Innenraum. Hier montierten sie unter anderem das Lenkrad, die Mittelkonsole sowie das Navigationssystem ab und suchten mit ihrer Beute das Weite. Das Diebesgut wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

