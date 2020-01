Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Blauer VW Golf von Parkplatz entwendet (HP-DT 622)

Polizei ermittelt & sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch (29.01.) bis Donnerstag (30.01.) einen blauen VW Golf entwendet. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen HP-DT 622 war seit 12 Uhr am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Hotels in der Heinrich-Lanz-Ring abgestellt. Gegen 18 Uhr am Folgetag bemerkten Zeugen den Diebstahl. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim hat Strafanzeige aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges? Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

