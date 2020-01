Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Durch das Fenster ins Innere

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Schmuck und Uhren gestohlen

Rimbach (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster haben sich Kriminelle am Donnerstagmorgen (30.01.) gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen am Schafberg verschafft. Zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr nutzten die bislang noch unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner des Einfamilienhauses im Ortsteil Zotzenbach aus, um auf die Terrasse zu gelangen und hier ein Fenster aufzubrechen. Durch dieses stiegen sie in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten im Inneren zahlreiche Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Eindringlinge Schmuck und Uhren. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo übernommen. Zeugen, denen im Bereich des Tatortes Verdächtiges aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

