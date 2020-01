Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Bargeld bei Einbruch in Werkstatt erbeutet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Kripo ermittelt & sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Auf eine Kraftfahrzeug-Werkstatt in der Industriestraße hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (30.01.) abgesehen. Gegen 5 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge. Diese hatten nach ersten Erkenntnissen seit 22 Uhr am Vorabend mit einem Stein ein Fenster zum Anwesen eingeworfen. Anschließend öffneten sie das Fenster und gelangten so in die Werkstatt sowie in ein angrenzendes Büro. Hier erbeuteten die Kriminellen Bargeld und suchten anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell