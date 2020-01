Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Viernheim (ots)

Nach einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses suchen die Ermittler der Heppenheimer Kriminalpolizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 19 Uhr am Mittwochabend (29.01.) und 8 Uhr am folgenden Morgen drangen bislang noch unbekannte Täter durch die aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen in der Adolf-Damaschke-Straße ein. Im Inneren durchsuchten die Kriminelle zahlreiche Schubladen und Schränke. Ob sie dabei Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell