Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Beamte durchsuchen Wohnung und stellen Drogen sicher

19-Jähriger festgenommen

Reinheim (ots)

Wegen des Verdachts des Drogenhandels haben Polizeibeamte der Direktion Darmstadt-Dieburg, unterstützt von einem Drogenspürhund, am Mittwoch (29.1.), die Wohnung eines 19 -Jährigen in der Heinrichstraße durchsucht. Der Durchsuchung vorausgegangen waren Ermittlungen der Zivilbeamten, die schlussendlich in dem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts mündeten. In den Räumen der Wohnung stießen die Polizisten neben zahlreichen Verpackungsmaterialien auch auf 2 Gramm Cannabis, rund 35 Gramm Amphetamine und eine 98 Gramm schwere Haschischplatte. Zudem stellten die Beamten 3300 Euro, aufgefunden in kleinen Scheinen, sicher. Der 19-jährige Reinheimer wurde vorläufig festgenommen und musste die Ordnungshüter zur Wache begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

