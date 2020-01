Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrfach gesuchter Straftäter geht Zivilfahndern ins Netz

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Mittwochmorgen (29.01.) einen mehrfach gesuchten Straftäter im Stadtteil Eberstadt festgenommen. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Schwarzfahrens hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt insgesamt bereits fünf Haftbefehle gegen den 42-Jährigen erlassen. Da der Gesuchte jedoch untergetaucht war, konnten diese bislang noch nicht vollstreckt werden. Im Rahmen der Ermittlungen spürten ihn die Fahnder jedoch im Fritz-Dächert-Weg auf. Gegen 8.30 Uhr am Mittwoch klickten dann die Handschellen. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt mehreren Hundert Euro konnte der Festgenommene nicht aufbringen. Die Polizisten brachten den 42 Jahre alte Mann deshalb im Anschluss in eine Haftanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell