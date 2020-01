Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe brechen in Baucontainer ein

Gerüstbock, Kabeltrommel und Baumaterialien gestohlen

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (28.-29.01.) ihr Unwesen auf einem Baustellengelände im Dornheimer Weg getrieben und sind in einen Baucontainer eingebrochen. Dort ließen sie unter anderem einen Gerüstbock und eine Kabeltrommel mitgehen. Der Wert der Beute wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat den Fall übernommen. Die Beamten fragen: Wer hat zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können? Möglicherweise hat der Abtransport der Beute Aufsehen erregt? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

