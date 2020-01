Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Autos in Garage angegangen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten sowie mehreren hundert Euro erbeuteten Diebe in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (28.01) und Mittwochmorgen (29.01) aus zwei Autos. Die beiden Fahrzeuge befanden sich in einer Garage in der Jugenheimer Straße, Ecke Holunderweg. Wie die Täter das Tor zur Garage öffnen konnten oder in die beiden Autos gelangt sind, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation in Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

