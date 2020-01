Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher lösen Alarm aus

Weiterstadt (ots)

Die Alarmanlage einer Tankstelle in der Straße "Im Rödling", schlug am frühen Donnerstagmorgen (30.01), um kurz vor 1 Uhr, allem Anschein nach ungebetene Besucher in die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster des Verkaufscontainers auf und wurden dabei offenbar vom Alarm überrascht. Die Kriminellen flüchteten daraufhin ohne Beute und unerkannt vom Tatort. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

