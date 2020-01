Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Blumenladen/Kriminelle entwenden Auto

Rüsselsheim (ots)

Ein Blumenladen in der Berliner Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (30.01.), in der Zeit zwischen 1.00 und 2.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Auf der Suche nach Wertgegenständen lassen sie im Verkaufsraum eine Kasse mit zirka 50 Euro mitgehen. Anschließend entwenden sie, mittels eines ebenfalls bei der Tat erbeuteten Fahrzeugschlüssels, einen vor dem Geschäft geparkten schwarzen Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen GG-TZ 116.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell