Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Licht und Schatten bei Verkehrskontrolle

Michelstadt (ots)

Licht und Schatten haben Beamte der Polizeistation Erbach am Mittwoch (29.01.) bei einer Kontrolle festgestellt. Zwischen 13.45 Uhr und 16 Uhr nahm die Polizeistreife bei dem Einsatz im Hammerweg insbesondere die Verkehrsteilnehmer ins Visier, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Insgesamt stoppten die Polizisten 17 Fahrzeuge. Sieben Fahrzeugführer hielten sich nicht an die Gurtpflicht. Gegen einen Autofahrer erstatteten die Beamten zudem eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, da er zwei Kinder ohne jegliche Sicherung in seinem Auto transportierte.

