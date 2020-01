Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Farbschmierer suchen Grundschule heim

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Heppenheim (ots)

Farbschmierer hatten es im Laufe des Dienstags (28.01.) auf eine Grundschule in der Schulgasse abgesehen. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr besprühten die besprühten die bislang noch unbekannten Täter eine Wand der Bildungseinrichtung mit roter Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Am Donnerstagnachmittag wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlungsgruppe sucht jetzt in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wem sind verdächtige Personen im Tatzeitraum aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

