Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallverursacher sucht nach Verantwortlichen des von ihm beschädigten PKW

64572 Büttelborn (ots)

Ein Mann aus Büttelborn beschädigt am Samstag (25.01.2020) beim Vorbeifahren ein in der Mainzer Straße (etwa in Höhe der dortigen Kirche) parkendes Fahrzeug. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen PKW, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist. Der Unfallverursacher befuhr die Mainzer Straße aus Richtung ARAL-Tankstelle in Richtung Darmstädter Straße. In Höhe der Unfallörtlichkeit kam es durch den Gegenverkehr zu einem Engpass. Der 59-jährige Büttelborner musste nach rechts abweichen und streifte den geparkten, weißen PKW am linken Außenspiegel bzw. an der linken Fahrzeugseite. Diesen Sachverhalt zeigt der Unfallverursacher bei der Polizeistation Groß-Gerau an und bittet um die Weitergabe seiner Daten, um für den von ihm verursachten Schaden aufzukommen.

Bei Hinweisen auf den Verantwortlichen des beschädigten PKW, wird darum gebeten diese der

Polizeistation in Groß-Gerau Europaring 15 64521 Groß-Gerau Tel.: 06152 / 175-0

zu melden.

