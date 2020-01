Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (29.01.) gegen 23:18 Uhr hat ein Pkw-Fahrer in der Schlossgartenstraße einen Radfahrer überholt, ohne den Gegenverkehr zu beachten. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste durch das gefährliche Überholmanöver nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden. Hierbei konnte dieser eine Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw nicht mehr vermeiden. Der Überholende entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ebenso war der Radfahrer anschließend nicht mehr festzustellen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem unbekannten Pkw-Fahrer und dem Radfahrer als Zeugen. Es bestehen keine Hinweise auf den Fahrer des Pkw und dessen Fahrzeug. Der Pkw-Fahrer und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter 06151/969-3610 Berichterstatter: Meder, PK-A

