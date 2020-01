Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Ober-Ramstadt: Einbrecher ohne Beute

Pfungstadt-Ober-Ramstadt (ots)

Sowohl in Pfungstadt, als auch in Ober-Ramstadt waren am Dienstag (28.01) Einbrecher unterwegs.

In Pfungstadt brachen Kriminelle in der Zeit zwischen 13 und 18.50 Uhr in ein Haus in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Um in das Innere des Hauses zu gelangen, verursachten die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ob sie etwas erbeutet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße geriet in der Zeit zwischen 7 und 16.50 Uhr in das Visier von Einbrechern. Die Täter versuchten die Eingangstür zur Wohnung in der Stadtmitte von Ober-Ramstadt aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte und der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

In beiden Fällen gelang den Täter unerkannt die Flucht. Hinweise zu diesen Taten nehmen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

