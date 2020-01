Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Angel und Angelzubehör bei Diebstahl entwendet

Lampertheim (ots)

Mit einer Angel und Angelzubehör haben bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in einen Wohnwagen das Weite gesucht. Zwischen 19 Uhr am Montag (27.01.) und 11 Uhr am Dienstag (28.01.) gelangten Kriminelle auf ein Vereinsgelände an der Wormser Straße und brachen den hier abgestellten Wohnwagen auf. Das Innere durchsuchten die Eindringlinge und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Der zurückgelassene Sachschaden dürfte bei über 1.000 Euro liegen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei der Polizei in Lampertheim zu melden.

