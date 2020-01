Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt

Lampertheim: Zettel rufen Polizei auf den Plan

Wer hat Hinweise zu den Urhebern?

Bürstadt / Lampertheim (ots)

Mehrere Zettel haben am Dienstag (28.01.) die Polizei in Lampertheim auf den Plan gerufen. Die Ermittlungen zu den Urhebern dauern an. Gegen 8 Uhr verständigten Zeugen die Beamten und meldeten zahlreiche Zettel, die unter anderem an zwei Schulen in Lampertheim sowie an der Post, am Bahnhof und in einem Einkaufszentrum in der Mainstraße in Bürstadt angeklebt wurden. Im Text wird ein Jugendlicher als Kopf einer kriminellen Bande betitelt und die Öffentlichkeit vor ihm gewarnt. Die Flyer, auf denen der Junge auch abgebildet ist, wurden zudem auch in Briefkästen verteilt. Wegen des Verdachts der Verleumdung hat die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Zeugen, die Hinweise zu den Urhebern der Zettel haben oder in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

