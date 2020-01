Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Erdgeschosswohnung im Visier von Kriminellen

Rüsselsheim (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in der Weserstraße geriet am Montagabend (27.01.), in der Zeit zwischen 17.45 und 18.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die ungebetenen Besucher drangen vermutlich durch die Eingangstür in das Haus ein und durchsuchten anschließend Schränke und Kommoden. Die Einbrecher ließen hierbei Geld und Schmuck mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

