Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Mörfelden-Walldorf (ots)

Durch die Terrassentür verschafften sich Kriminelle am Montagabend (27.01.), gegen 18.00 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Raunheimer Straße. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und ließen hierbei diverse Schmuckstücke mitgehen. Sie flüchteten anschließend durch ein Fenster vom Tatort. Ein Zeuge nahm aus den Räumlichkeiten zur Tatzeit männliche Stimmen mit vermutlich osteuropäischem Akzent wahr.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

