POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 25-Jähriger fährt auf/Sieben Verletzte, Fünf beschädigte Fahrzeuge - Verdacht auf Drogeneinfluss

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Transporters, der am Montagmorgen (27.01.), gegen 6.45 Uhr, auf der Bundesstraße 486 in Richtung A 5 unterwegs war, prallte aus bislang unbekannter Ursache auf das Ende einer auf der Strecke verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugkolonne und schob hierbei vier Fahrzeuge aufeinander. Insgesamt wurde sieben Personen leicht verletzt und mussten teils in Krankenhäuser eingeliefert werden. Darunter auch der 25-Jährige. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 20.000 Euro.

Bei dem Transporterfahrer zeigten sich Anzeichen auf vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die im Berufsverkehr stark frequentierte Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Rückstaus.

