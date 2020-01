Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Firmengelände heimgesucht & Diesel entwendet

Lampertheim (ots)

Mit Diesel im Wert von rund 300 Euro entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Diebstahl im Laufe des Wochenendes. Gegen 8 Uhr am Montag (27.01.) bemerkten Zeugen, dass sich Kriminelle seit vergangenem Freitag Zutritt zu dem Firmengelände in der Straße "Heidebuckel" verschafft hatten. Nach ersten Erkenntnissen zapften sie hier rund 150 Liter Diesel aus zwei Maschinen ab und entwendeten zusätzlich noch fünf Kanister, die ebenfalls mit Dieselkraftstoff befüllt waren. Im Anschluss suchten die Täter mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

