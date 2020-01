Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Unbekannter berührt Frau unsittlich/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine 36 Jahre alte Frau wurde am Samstagvormittag (25.01.), gegen 11.00 Uhr, auf einem Waldweg "Am Gundhof" von einem Unbekannten unsittlich berührt. Der Täter näherten sich der 36-Jährigen von hinten. Sie setzte sich zur Wehr und verletzte den Mann vermutlich an der Nase.

Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße "Am Gundhof". Der Unbekannte ist 1,70-1,80 Meter groß und war mit einer schwarzen Kapuzendaunenjacke mit hellem Fell, dunkler Strickmütze, dunkler Jogginghose und beigen Boots der Marke Timberland bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/6960.

