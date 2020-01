Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Keine Chancen für Fahrraddiebe - Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Viernheim (ots)

Die Polizei in Viernheim lädt interessierte Fahrradbesitzer für Donnerstag (13.02.) zwischen 8 Uhr und 15 Uhr zur kostenlosen Fahrradcodierung in den Betriebshof in der Kettelerstraße ein.

Die Termine sind sehr begehrt und schnell ausgebucht. Damit Velo-Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenzielle Diebe schützen können, wird um eine telefonische Voranmeldung gebeten. Diese ist ab sofort, immer werktags zwischen 8 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer 06204/9377-110 möglich.

Noch ein wichtiger Hinweis: Zum Termin einen Eigentumsnachweis, wie etwa eine Quittung, Ausweis und bei E-Bikes, den Schlüssel für die Entfernung der Batterie nicht vergessen.

