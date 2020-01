Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Geldrollen bei Einbruch entwendet

Lampertheim (ots)

Mehrere Rollen mit Kleingeld haben Kriminelle bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Nacht zum Samstag (25.01.) entwendet. Zwischen Freitag um 18.15 Uhr und circa 3.40 Uhr am folgenden frühen Morgen schlugen die bislang noch unbekannten Täter die Türscheibe der Filiale in der Kaiserstraße ein und gelangten so in das Innere. Hier entwendeten sie das Bargeld (36,50 Euro) und suchten damit unerkannt das Weite. Der entstandene Sachschaden durch die Eindringlinge dürfte bei rund 1.000 Euro liegen. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei nimmt in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06252/706-0 Zeugenhinweise entgegen.

