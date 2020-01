Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Autoaufbrecher treiben in Sandbach ihr Unwesen

Breuberg (ots)

Im Ortsteil Sandbach haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (27.01.) ihr Unwesen getrieben und nach ersten Erkenntnissen mindestens vier Fahrzeuge aufgebrochen. Am Montagmorgen verständigten Zeugen die Polizei in Höchst und meldeten die Spuren der Kriminellen, die im Schutze der Dunkelheit zwei Audi, einen Mercedes und einen Honda im Visier hatten. Diese waren in der Tulpenstraße, Hohlstraße, in der Rosenstraße sowie im Geisrain abgestellt. Bei einer Tat schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe ein, um in das Innere zu gelangen. Wie sie bei den anderen Fällen die Autos öffnen konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mit Bargeld und einem Mobiltelefon suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

