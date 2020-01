Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Augenscheinliche Krone sichergestellt

Darmstadt (ots)

Bei einer Kontrolle am Samstagabend (25.01) stellte die Polizei eine augenscheinliche Krone sicher. Die abgebildete Krone hat einen Durchmesser von etwa einem Meter. Die Herkunft dieser Krone ist derzeit noch unklar. In diesem Zusammenhang suchen die Beamte des 2. Polizeireviers in Darmstadt nach dem Besitzer der abgebildeten Krone. Auch Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Krone geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier zu melden (06151/969-0).

