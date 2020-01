Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbrecher beschäftigen Einbruchskommissariat/Kriminelle schlagen dreimal zu

Nauheim (ots)

Gleich dreimal schlugen Einbrecher am vergangenen Wochenende (25./26.01.) zu.

In der Zeit zwischen 8.40 und 22.10 Uhr am Samstag (25.01.), hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses im Mönchbruchweg auf. Aus Schränken ließen sie Schmuck und Geld mitgehen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagabend (25.01.) und Sonntagmorgen (26.01.) an einem Haus in der Berzallee. Neben der Gartenhütte drangen die Kriminellen auch in das Wohnhaus ein, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Am Sonntagabend (26.01.), gegen 17.50 Uhr, verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter Zugang auf ein Grundstück in der Adam-Opel-Straße, indem sie das Hofeingangstor aufbrachen. Abgesehen hatten es die Täter offenbar auf den dort abgestellten Wohnwagen, den sie bereits mit der Anhängerkupplung zur Ausfahrt ausgerichtet hatten. Durch den am Tatort eintreffenden Besitzer wurden die Unbekannten bei der Tat allerdings gestört und flüchteten in Richtung Landestraße 3482. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Hinweise in allen Fällen nimmt das Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22 unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

