Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: 28-jährige Frau attackiert

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll am frühen Sonntagmorgen (26.01) eine 28-jährige Frau attackiert und verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann die 28-Jährige gegen 1.45 Uhr in einer Diskothek in der Straße "Breitfeld" angesprochen und anschließend geschlagen. Der Täter flüchte daraufhin. Die genauen Hintergründe zu dieser Tat, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Laut der Geschädigten soll der Mann um die 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftig-sportlicher Statur gewesen sein. Seine Haare hatte er gegelt und die Seiten waren kurz. Während der Tat war er mit einem weißen T-Shirt, mit rotem Aufdruck, sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Hinweise zu dieser Körperverletzung nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell