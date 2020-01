Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Wallerstädten: Kirche und Gemeindehaus im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau (ots)

Die evangelische Kirche sowie das evangelische Gemeindehaus gerieten in der Nacht zum Sonntag (26.01.) in das Visier von Kriminellen.

Zunächst schlugen die Täter ein Fenster der Kirche ein und drangen anschließend in das Gotteshaus ein. In Schubladen und Schränken suchten die Unbekannten offenbar nach Wertgegenständen. Sie ließen aber lediglich einen Schlüssel mitgehen. Im Anschluss begaben sich die Einbrecher nach derzeitigem Ermittlungsstand zum evangelischen Gemeindehaus am "Sanddeich", hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in einen Büroraum. Der Versuch einen Tresor zu öffnen, misslang. Insgesamt richteten die ungebetenen Besucher einen Schaden von rund 2000 Euro an.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

