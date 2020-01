Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Taxifahrt nicht bezahlt

Messel (ots)

Wie der Polizei am Sonntagmorgen (26.01) angezeigt wurde, habe ein Fahrgast seine Taxifahrt nicht bezahlt. In der Zeilharder Straße sei der gesuchte Mann gegen 7.45 Uhr in das Taxi gestiegen. Anschließend soll er etwa 50 Minuten später in der Frankfurter "Max-Hisch-Straße" ausgestiegen sein. Unter einem Vorwand verließ er das Taxi, ohne die Fahrt zu bezahlen. Der Gesuchte soll etwa 35 Jahre alt, um die 1,85 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Nach Angaben des Fahrers, hatte der Mann ein südländisches Erscheinungsbild und trug einen Dreitagebart. Jetzt suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen nach Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell