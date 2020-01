Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach-Aschbach: Schwarzen Mini beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach (ots)

Die Polizei in Wald-Michelbach sucht Zeugen einer Unfallflucht. Rund 4000 Euro Schaden soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem in der Waldstraße, in der Nähe der dortigen Mehrzweckhalle, geparkten schwarzen Mini verursacht haben. Am Sonntagmittag (26.01) wurde der Schaden festgestellt. Die Tatzeit kann etwa 24 Stunden zurückliegen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Wald-Michelbach zu melden (06207-9405-0).

