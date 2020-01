Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Auto aufgebrochen

Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

In der Zeit von Freitagabend (24.01.) bis Samstagmittag (25.01.) hatten unbekannte Täter einen schwarzen BMW im Visier. Das Auto war in der Bahnhofstraße, in der Nähe der Darmstädter Straße, geparkt. Die Kriminellen öffneten auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug und entwendeten aus diesem Gegenstände im Wert von 120 Euro, darunter auch einen schwarzen, knielangen Mantel der Marke Vero Moda.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

