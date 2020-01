Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 44 zwischen Mörfelden und Groß-Gerau

Groß-Gerau (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen (26.01.20) kurz vor 09.00 Uhr auf der B 44 zwischen Mörfelden und Groß-Gerau. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein weißer Opel Corsa von Mörfelden kommend in Richtung Groß-Gerau und kam aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Jugendzeltplatz Wildpark und Abzweig K 164 nach links von der Fahrbahn ab. Der 34 Jahre alte Insasse aus Lampertheim wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Fahrzeug fing sofort Feuer und brannte aus. Da sich die Unfallstelle direkt neben den Bahngleisen befand, musste der Zugverkehr wegen der Rauchentwicklung bis 11.00 Uhr gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache setzte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen ein. Zur Brandbekämpfung kam die Feuerwehr an die Unfallstelle.

Zeugen des Unfallgeschehens oder Fahrzeugführer, die Angaben zum Fahrverhalten des Opel Corsa vor der Verunfallung machen können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter 06152-1750 in Verbindung zu setzen.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell