POL-ERB: Oberzent/Finkenbach: Fahrzeug beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Oberzent (ots)

Am Samstag, den 25.01.2019, ereignete sich im Zeitraum 17:20 Uhr bis 19:00 Uhr in der Hinterbach Straße in Finkenbach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein roter Mazda CX-3 beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Berichterstatter: PK-A´in Veit Blümlein, PHK-in

