Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau - Stadtteil Dornheim: Raubüberfall auf Tankstelle

Groß-Gerau - Stadtteil Dornheim (ots)

Am Samstagabend (25.01.) betrat gegen 19.40 Uhr ein mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gernsheimer Landstraße. Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe bedrohte er einen 26-jährigen Angestellten, welcher sich dort allein befand, und forderte von diesem die Tageseinnahmen aus der Kasse und ein Päckchen Zigaretten. Mit seiner Beute in bislang unbekannter Höhe flüchtete der Räuber vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Der Täter wird als etwa 180 cm groß beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein schwarzes Oberteil mit Aufdruck, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142 - 696 0 entgegengenommen.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06142 - 969 3030

oder

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell