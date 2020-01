Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Reichelsheim (ots)

Am Freitag (24.01.) gegen 16:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße in Reichelsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 79jährige Odenwälderin beschädigte mit ihrem grauen Auto beim Parken ein anderes bisher unbekanntes Fahrzeug. Hierbei könnte es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise und Geschädigtenmeldung an die Polizei Erbach unter 06062-953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Watkins, PK, Berichterstatter: Rhein, PHK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell