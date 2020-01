Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Bürstadt (ots)

Einen in der Nibelungenstraße auf einem Firmenparkplatz abgestellter Transporter geriet in der Nacht zum Donnerstag (23.01.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch die Schiebetür in das Fahrzeug ein und ließen anschließend unter anderem eine Bohrmaschine, einen Schleifmaschine sowie weitere Werkzeuge mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

