Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

In der Zeit zwischen 23.01.20, 17.00 Uhr und 24.01.20, 09.20 Uhr wurde ein, in Groß-Gerau OT Dornheim, Rheinstraße abgeparkter, graufarbener PKW beschädigt. Das den Unfall verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der aufgefundenen Spuren müsste es sich hierbei um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 2000,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Köhler, PHK



Telefon: 06152 - 1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell