Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Pfungstadt (ots)

Am Donnerstag (23.01.) gegen 21.05 Uhr meldete ein 49-jähriger Bewohner eines Zweiparteienhauses in der Mittelstraße einen Brand im Bereich des Daches bei der Rettungsleitstelle in Dieburg. Die alarmierten Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle, jedoch brannte der Dachstuhl komplett aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, so dass die beiden dort wohnhaften Personen - einer war zur Zeit des Brandes nicht zuhause - anderweitig untergebracht wurden. Zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell