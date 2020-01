Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: Unfallzeugen gesucht

Griesheim (ots)

In der Nacht von Dienstag, 21.01.2020, 19:30 Uhr zu Mittwoch, 22.01.2020, 05:00 Uhr wurde ein in der Friedrich-Ebert-Straße Höhe Nr. 17 geparkter Opel Insignia entlang der Fahrerseite beschädigt. Am Unfallort blieb ein Außenspiegelgehäuse des Verursachers zurück.

Dabei handelt es sich vermutlich um einen weißen/hellen VW Touran Baujahr 2011-2015, oder einen weißen/hellen VW Golf, Baujahr 2002-2013.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang, oder zu verdächtigen Fahrzeugen machen können werden gebeten sich bei der Polizeistation in Griesheim unter 06155-83850 zu melden.

Berichterstatter: POK'in Meyer PSt Griesheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

PHK Diehl

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell