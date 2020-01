Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bensheim (ots)

Zivilfahnder hielten am Mittwochabend (22.01.) in der Rodensteiner Straße einen Autofahrer an. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers gegen 18.30 Uhr, stellten die Beamten fest, dass es bei dem Fahrer Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung gab. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Im weiteren Verlauf gab der 23-Jährige zu, dass ihm zudem die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Autofahrer wurde von der Streife mit auf die Wache genommen, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Der 23-jährige Mann wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Drogenfahrt strafrechtlich verantworten müssen.

