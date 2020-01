Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Reifen platt gestochen/Zeugen gesucht

Riedstadt-Goddelau (ots)

Zwei Reifen eines auf einem Parkplatz in der Stahlbaustraße, nahe des Bahnhofes, abgestellten BMW, wurden am Mittwoch (22.01.), in der Zeit zwischen 12.00 und 23.00 Uhr, von Unbekannten vermutlich mit einem Messer platt gestochen. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

