Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Jugendliche entreißen Seniorin die Handtasche

Groß-Gerau (ots)

Eine 78 Jahre alte Seniorin geriet am Mittwoch (22.01.), gegen 16.20 Uhr, in der Schulstraße in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten näherten sich der Frau von hinten und entrissen ihr anschließend ihre Handtasche, die sie unter dem Arm trug. Das Duo flüchtete mit der Beute anschließend vom Tatort in Richtung Kirche.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte eine Polizeistreife die Handtasche der 78-Jährigen in einem Gebüsch in Tatortnähe auffinden. Das darin befindliche Geld, 45 Euro, fehlte allerdings.

Einer der Flüchtigen ist etwa 15 Jahre alt, 1,75 Meter groß, trug eine schwarze Jacke und hat schwarze, gegelte Haare. Sein Begleiter ist etwa im gleichen Alter, 1,65 Meter groß und trug einen Kapuzenpullover.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

