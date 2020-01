Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 51-jähriger Csaba Balasz vermisst

Darmstadt (ots)

Seit Dienstagnachmittag (21.01), gegen 17 Uhr, wird der 51-jährige Csaba Balasz vermisst. Zuletzt befand er sich in dem Agaplesion Elisabethenstift in der Landgraf-Georg-Straße. Der Vermisste ist orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Zudem spricht Herr Balasz nur gebrochen Deutsch. Herr Balasz ist etwa 1,85 Meter groß und von kräftige Statur. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle, kurze Haare und hat einen Vollbart. Zuletzt war er mit einer beigen Basecap, mit schwarzem Schirm, mit einer grünen Kapuzenjacke, einer olivfarbenen Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet. Personen, welche Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt (06151/969-0) oder bei jeder anderen Polizeistation zu melden.

