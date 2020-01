Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei findet Drogen in Wohnung

Rüsselsheim (ots)

Von Zeugen wurden der Polizei am Dienstagabend (21.01.) Streitigkeiten in einer Wohnung in der Essener Straße gemeldet. Als die Ordnungshüter eintrafen, schlug ihnen deutlicher Marihuanageruch aus den Räumlichkeiten entgegen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung, mit Unterstützung eines Drogenspürhundes, fanden die Polizisten unter anderem rund 50 Gramm Marihuana, 16 LSD-Trips und angerauchte Joints.

Die Drogen wurden von der Polizei sichergestellt. Auf die beiden Wohnungsinhaber, einen 31 Jahre alten Mann und eine 26-jährige Frau, kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell