Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach -Ober-Schönmattenwag : Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Zeugen gesucht

Wald-Michelbach - Ober-Schönmattenwag (ots)

Wie der Polizei am Dienstag (21.01.) angezeigt wurde, haben sich Kriminelle über eine aufgebrochene Seitentür Zugang zum Feuerwehrgerätehaus in der Heidelberger Straße verschafft. Die Einbrecher gingen in der Fahrzeughalle auf Beutezug und entwendeten dabei zwei Werkzeugkisten. Die Tatzeit kann bis Mittwoch (15.01.) zurückliegen.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegen.

