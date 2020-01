POL-DVS: Unfall mit drei leichtverletzten Personen und erheblichen Einschränkungen im Berufsverkehr.

Polizeipräsidium Südhessen

Am Mittwoch, den 22.01.2020 gegen 06:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 zwischen Darmstadt und Frankfurt, vor der Ausfahrt Weiterstadt, ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen und drei leichtverletzten Personen. Der 59-jährige Fahrer eines Opels aus dem Kreis Bergstraße war aufgrund eines Bremsvorgangs ins Schleudern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst mit den Schutzplanken zusammengestoßen. Der Opel wurde dann abgewiesen und schleuderte zurück über alle vier Fahrspuren, wo er mit 5 weiteren Autos kollidierte, bevor er in die Betonwand der Mittelschutzplanke stieß und auf den linken Spuren zum Stillstand kam. Der Mercedes Benz eines 50-jährigen Bensheimers geriet durch den Zusammenstoß mit dem Unfallverursacher ebenfalls ins Schleudern, stieß zunächst gegen die linksseitige Betonwand und danach rechts in die Leitplanke, wo das Auto zum Stehen kam. Die restlichen Unfallbeteiligten hielten mit ihren Autos auf dem Seitenstreifen. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 100.000 EUR. Aufgrund der nicht fahrbereiten Fahrzeuge und Rettungsmaßnahmen mussten die zwei linken Spuren und im weiteren Verlauf die rechten Spuren gesperrt werden, der Verkehr lief zweispurig zähfließend an der Unfallstelle vorbei. Weiterhin war eine Fahrbahnreinigung durch die Autobahnmeisterei notwendig. Der Verkehr staute sich über das Darmstädter Kreuz hinweg auf die A 5 bis zur AS Seeheim-Jugenheim und die A 67 bis zur AS Gernsheim. Dieser Stau hielt auch nach der Räumung der linken Spuren gegen 08:15 Uhr und der vollständigen Fahrbahnräumung gegen 08:45 Uhr an und beeinträchtigte den Verkehrsfluss am gesamten Vormittag.

