Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Gäste in der Wohnung

Darmstadt (ots)

Kriminelle drangen am Dienstag (21.01) in je eine Wohnung in der Heinestraße, als auch in der Binger Straße ein. Über eine aufgehebelte Terrassen- und Balkontür gelangten die Eindringlinge in der Zeit zwischen 7.20 Uhr und 18.40 Uhr in die Wohnungen. In der Heinestraße erbeuteten die Täter nur wenige Euros. Mit einem entwendeten Laptop flüchteten die Diebe in der Binger Straße. Der Gesamtschaden beläuft sich in beiden Fällen auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu den beiden Taten oder den Tätern, nehmen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

